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    Son dakika: te son durum! 23 Eylül koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

    Son dakika haberi... 23 Eylül vaka ve vefat sayılarını duyurdu. Koca açıklamasında,"Ağır hasta sayımız bugün 1.561’e yükseldi. Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Bugün tespit edilen 1.767 yeni hastamız var. Sağlık sistemimizin sürdürülebilir ve sağlık çalışanlarımızın hizmet verebilir kalmaları için tedbirleri birlikte uygulayalım." ifadelerine yer verdi.

    Koronavirüste son durum

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu.

    Koca açıklamasında,"Ağır hasta sayımız bugün 1.561'e yükseldi. Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Bugün tespit edilen 1.767 yeni hastamız var. Sağlık sistemimizin sürdürülebilir ve sağlık çalışanlarımızın hizmet verebilir kalmaları için tedbirleri birlikte uygulayalım." ifadelerine yer verdi.

    22 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

    21 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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    Haberler Güncel Son dakika: Koronavirüste son durum! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23 Eylül koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
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