Jaffrey'in korkunç sözleri hakkında devletimize uyarılarda bulunan emekli Tuğgeneral Dr. Naim Babüroğlu, sosyal medya hesabından "ABD Suriye Öz.Temsilcisi, Suriye'de YPG/PKK Törgütü ve ENKS'yle görüştü. Jeffrey Türkiye'nin bölgeye bir operasyon düzenlemeyeceğini iddia etmiş. Türkiye'nin beka sorunu terör örgütüne operasyon yapılmayacağı iddiası, Suriye politikasının çökmesi ve PKK devletçiğinin kabulü demektir." dedi.
"TÜRKİYE ABD'NİN BU AÇIKLAMASINA GÖZ YUMAMAZ"
Eski Tuğgeneral Babüroğlu, "Suriye'de ABD'nin son adımları D.Akdeniz'deki gerginliği ve ulusal çıkarları gölgede bırakır. ABD, 'Türkiye terör örgütüne operasyon düzenlemeyecek' diyor. Coğrafi bütünlüğünüze kasteden 'terör örgütüne operasyon yapmayacaksınız' diyor. Türkiye, ABD'nin bu açıklamasına göz yumamaz." değerlendirmesinde bulundu.