Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey geçtiğimiz gün Suriye'de terör örgütü PKK/PYD/YPG elebaşları ile Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) temsilcileriyle yaptığı görüşmelerde söylediği, "Türkiye operasyon yapmayacak" güvencesinin yansımaları artarak devam ediyor.