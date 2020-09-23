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    Emekli komutan , ’in sözleri sonrası 'yı uyardı: , ’nin bu açıklamasına göz yumamaz

    'nin Özel Temsilcisi ’in örgütü /PYD/'ye 'nin bölgeye yeni bir operasyon düzenlemeyeceğini iddia ederek güvence vermesini değerlendiren emekli Tuğgeneral , "Jeffrey Türkiye'nin bölgeye bir operasyon düzenlemeyeceğini iddia etmiş. Türkiye'nin beka sorunu terör örgütüne operasyon yapılmayacağı iddiası, Suriye politikasının çökmesi ve PKK devletçiğinin kabulü demektir." ifadeleriyle uyarılarda bulundu.

    Emekli komutan Jeffrey’in sözleri sonrası Ankara'yı uyardı

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey geçtiğimiz gün Suriye'de terör örgütü PKK/PYD/YPG elebaşları ile Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) temsilcileriyle yaptığı görüşmelerde söylediği, "Türkiye operasyon yapmayacak" güvencesinin yansımaları artarak devam ediyor.

    Jaffrey'in korkunç sözleri hakkında devletimize uyarılarda bulunan emekli Tuğgeneral Dr. Naim Babüroğlu, sosyal medya hesabından "ABD Suriye Öz.Temsilcisi, Suriye'de YPG/PKK Törgütü ve ENKS'yle görüştü. Jeffrey Türkiye'nin bölgeye bir operasyon düzenlemeyeceğini iddia etmiş. Türkiye'nin beka sorunu terör örgütüne operasyon yapılmayacağı iddiası, Suriye politikasının çökmesi ve PKK devletçiğinin kabulü demektir." dedi.

    "TÜRKİYE ABD'NİN BU AÇIKLAMASINA GÖZ YUMAMAZ"

    Eski Tuğgeneral Babüroğlu, "Suriye'de ABD'nin son adımları D.Akdeniz'deki gerginliği ve ulusal çıkarları gölgede bırakır. ABD, 'Türkiye terör örgütüne operasyon düzenlemeyecek' diyor. Coğrafi bütünlüğünüze kasteden 'terör örgütüne operasyon yapmayacaksınız' diyor. Türkiye, ABD'nin bu açıklamasına göz yumamaz." değerlendirmesinde bulundu.
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