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    • 23.09.2020 20:39
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    'da Osmanlı dönemine ait 2 ele geçirildi: 1 gözaltı

    'da düzenlenen operasyonunda, Osmanlı dönemine ait olduğu belirlenen mezar (sanduka) kapağı ile işlenmiş 2 adet ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

    AA
    İHA
    Osmanlı dönemine ait 2 mezar taşı ele geçirildi

    Elazığ'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda, Osmanlı dönemine ait 2 işlemeli mezar taşı ele geçirildi.

    Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması sonucu Karakoçan ilçesinde oturan M.D'nin tarihi eser kaçakçılığı yapacağı bilgisine ulaştı.

    Ekipler, teknik ve fiziki takibe aldıkları şüpheliyi otomobili ile seyir halindeyken durdurdu.

    Otomobilde yapılan aramada 56x56 cm ve 20x35 cm boyutlarında Osmanlı dönemine ait sanduka kapağı ve tarihi eser niteliğinde bulunan 2 iki adet işlenmiş mezar taşı ele geçirildi.

    Ele geçirilen tarihi eserler, Elazığ Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesine teslim edildi.

    Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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