Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması sonucu Karakoçan ilçesinde oturan M.D'nin tarihi eser kaçakçılığı yapacağı bilgisine ulaştı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibe aldıkları şüpheliyi otomobili ile seyir halindeyken durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 56x56 cm ve 20x35 cm boyutlarında Osmanlı dönemine ait sanduka kapağı ve tarihi eser niteliğinde bulunan 2 iki adet işlenmiş mezar taşı ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eserler, Elazığ Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesine teslim edildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.