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    • 23.09.2020 16:45
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    ? Nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

    Çay saatlerinin vazgeçilmezi olan poğaçalar sıklıkla yapılır ve küçükten büyüğe hemen hemen herkes tarafından sevilir. Farklı iç malzemeleri ve tariflerle çeşit çeşit hazırlanabilen poğaçalardan en sevilenlerden biri dereotlu poğaçadır. Peki ? Nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

    takvim.com.tr
    Dereotlu poğaça tarifi nedir? Nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

    İster kahvaltıda kendinize ve sevdiklerinize hazırlayacağınız isterseniz de 5 çayında misafirlerinize sunacağınız lezzetli ve pratik yapılan dereotlu poğaça tarifini sizler için derledik. Yumuşacık dereotlu poğaça ile kendi kullanacağınız malzemeler ve ölçüler dahilinde sağlıklı ve lezzetine doyum olmayan dereotlu poğaçalar yapabilirsiniz.

    DEREOTLU POĞAÇA TARİFİ

    Malzemeler
    Hamuru için;
    1 çay bardağı sıvı yağ
    1 çay bardağı yoğurt
    1 paket kabartma tozu
    1 çay kaşığı tuz
    Yarım demet ince kıyılmış dereotu
    1 adet yumurta
    Aldığı kadar un (yaklaşık 2.5-3 su bardağı)
    Üzeri için;
    1 yumurta sarısı

    Yapılışı

    İlk olarak poğaçamızın hamurunuz hazırlayalım. Bir kabın içine malzemelerin tamamını koyup yoğurarak yumuşak bir hamur elde edelim. Unu yavaş yavaş ekleyerek hamurun sertliğini ayarlayalım.
    Poğaçalarımızı şekillendirelim. Fotoğrafta görüldüğü gibi hamuru iyice yoğurduktan sonra minik bezeler yapıp yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine yerleştirelim.
    Verilen ölçülere göre yaklaşık 11 tane poğaça elde edebilirsiniz. Eğer poğaçalarınızı daha küçük yaparsanız 15-16 adet poğaça elde edebilirsiniz. Fırına sürmeden önce bir süre hamuru dinlendirmenizi öneririm.
    Poğaçalarımızı fırına sürelim. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp, 180 derece ısıtılmış fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin.
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