Dereotlu poğaça tarifi nedir? Nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

İster kahvaltıda kendinize ve sevdiklerinize hazırlayacağınız isterseniz de 5 çayında misafirlerinize sunacağınız lezzetli ve pratik yapılan dereotlu poğaça tarifini sizler için derledik. Yumuşacık dereotlu poğaça ile kendi kullanacağınız malzemeler ve ölçüler dahilinde sağlıklı ve lezzetine doyum olmayan dereotlu poğaçalar yapabilirsiniz.