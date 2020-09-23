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    • 23.09.2020 12:48
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    'nun çözümü: Darbeci Sisi ile anlaşmalıyız

    Lideri , 'deki krizin çözümünün, darbeci Sisi yönetimi ile yapılacak anlaşmadan geçtiğini söyledi.

    Ahmet Davutoğlu: Darbeci Sisi ile anlaşmalıyız

    Genel Başkanı , dün basın kuruluşlarının temsilcileriyle, partisinin genel merkezinde bir araya geldi.

    Hükümeti, , demokrasi, özgürlükler ve haklar üzerinden sert sözlerle eleştiren Davutoğlu'nun başlıca gündeminde, ile anlaşma vardı.

    "MISIR'LA ANLAŞMA YAPILMALI"
    'nin ve Mısır'la diplomatik ilişkilerini geliştirmesinden yana olup olmadığına yönelik bir soru üzerine 'deki krizin çözümünün darbeci Sisi yönetimindeki Mısır'la anlaşma olduğunu belirten Davutoğlu, "Mısır ile ilişkiler yeniden düzelmeli. Türkiye ile Mısır arasında Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşması yapılması lazım. Sevilla haritasının önüne geçilmesinin yolu Mısır ile o anlaşmayı yapmaktır. Ben hala Mısır darbesine karşıyım. Ama siyasi görüş ayrılıklarını paranteze alıp, iş birbiliğini görüşmekten yanayım.

    "İSRAİL'LE NORMALLEŞME ŞEFFAF VE AÇIK OLMALI"
    'le normalleşme şeffaf ve açık yapılmalı. Bugün Türkiye'nin bütün dış politika perspektifini, üslubunu gözden geçirmek gerek. Son derece edilgen bir politika izliyor. Diplomasi hasımlarla, rakiplerle yapılan bir sanattır. Bugün o sanat yok." ifadelerini kullandı.

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