Murat Hazinedar'ın serveti dudak uçuklattı!

İçişleri Bakanlığı'nca 2018 yılı Haziran ayında CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile meclis üyeleri Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil 'mal bildirimin bulunulmaması', 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' suçlarından haklarında yürütülen soruşturmalar nedeniyle görevden uzaklaştırılmıştı. Hazinedar'ın mal varlığına yönelik olarak yapılan incelemede, kamu malının özel şahısların menfaatine kullandırılması ve bunun karşılığında haksız kişisel menfaat temin ederek görevi kötüye kullandığı ileri sürülmüştü.

İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılan CHP'li eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve meclis üyesi Çetin Kırışgil hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Haksız mal edinme', 'Gizleme' ve 'Gerçeğe aykırı bildirimde bulunma' suçlarından iddianame düzenlenmiş, şüphelilerin 8 yıla kadar hapsi ve 10 milyon liraya kadar para cezasına çarptırılması istenmişti.

TARTIŞMALI GELİR

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşması geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Duruşma tutanağında sanık Murat Hazinedar'ın gösterdiği gelir beyanı dikkat çekti. Hazinedar, 20 bin lira ortalama gelirinin olduğunu savundu. Mahkeme, tutanağa Hazinedar'ın aylık ortalama gelirini 20 bin lira olarak kaydetti.

Murat Hazinedar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Haksız mal edinme', 'Gizleme' ve 'Gerçeğe aykırı bildirimde bulunma' suçlarından hazırlanan iddianamedeki veriler ise bu rakamın tartışmalı olduğunu ortaya koydu.

7 MİLYONLUK ALACAK

İddianamede, Murat Hazinedar'ın en son mal bildirimini yaptığı 6 Temmuz 2015 tarihindeki bildirimden hemen sonra banka hesaplarında TL ve döviz cinsinden yüklü para transferleri olduğu halde bunların mal bildirimlerinde belirtmediği anlatıldı. Mal bildirimlerine kaynağı, sözleşmesi vb. girilmeksizin piyasadan 7 milyon TL dosya alacağı yazdığı, 8 Mayıs 2015 tarihinde beyan edilen 7 milyon doların bir önceki ve bir sonraki bildirimlerde de yer almadığı ve kaynağının belli olmadığı belirtildi.

KAYNAĞI BELİRSİZ PARALAR

Hazinedar'ın hesabına Tüvtürk İstanbul Taşıt Muayene İstasyonlar A.Ş.'den ORGİ hisse alım bedeli olarak 29 Eylül 2014 tarihinde 6 milyon USD, eşi Özlem Hazinedar hesabına ise 489 bin USD havale geldiği kaydedildi. 5 Eylül 2014 tarihinde ORGİ ortağı Mustafa Poyraz'a 200 bin dolar havale gönderildiği halde bu tahsilatların ve ödemelerin mal bildiriminde gösterilmediği belirtildi.

2014 yılı yerel seçimlerinden (Mart ayı) 2017 yılı sonuna kadar Murat Hazinedar'a ait özel bir bankadan çalışan Ayşe Yaman tarafından 6 milyon 312 bin lira 505 kuruş lira nakit yatırıldığı, o hesaptan 1 milyon 867bin 400 lira nakit çekildiği, 3 milyon 955 bin 488 USD nakit yatırıldığı, 5 milyon 835 bin 650 USD nakit çekildiği halde bu hareketlerin de mal bildiriminde görülmediği ve kaynağının belli olmadığı anlatıldı.

İddianamede, Murat Hazinedar'ın 2016 yılı başlarında tapuda proje sahibi MM Mühendislik adına kayıtlı Bodrum Gündoğan'da Gülman Grup tarafından inşa edilen Bodrum Doğalkaya X Evleri'nde yaklaşık 2.5 milyon Euro değerinde lüks villa edindiği halde bunun mal bildirimlerinde gösterilmediği ve mal varlığının gizlendiği kaydedildi.

400 BİN EUROLUK YAT

Hazinedar'ın 2017 yılı mayıs ayında 400 bin Euro değerinde arkadaşı Can Çelebioğlu adına İtalyan marka Londra menşeli yat aldığı, lüks teknenin daha sonra arkadaşı ve hemşehrisi K.G. tarafından Ağustos 2017'de kurulan bir şirkete 400 bin Euro bedelle satıldığı yönünde belge düzenlendiği, bu yatın sahipliğinin karmaşık yöntemlerle gizlendiği, Hazinedar üzerine kaydettirilmediği ve mal bildirimlerinde gösterilmediği belirtildi.

Murat Hazinedar'ın kendisine ait Hazinedar Losjistik Yatırım A.Ş. adına kayıtlı 1 adet 2003 model VRSCA, 1 adet 2016 model VR1 Harley Davidson motosikletlerin mal bildirimlerinin olmadığı kaydedildi. 2015 yılında satın alınan Murat Hazinedar ve eşine ait toplam 1022 metrekare arsanın piyasa değerinin çok altında edinildiği yönünde bildirimde bulunulduğu anlatıldı.

Şimdi mahkeme, aylık gelirini 20 bin lira beyan eden Murat Hazinedar'ın milyonlarla ifade edilen hesap ve gayrimenkul hareketlerinin kaynağını araştırıyor.