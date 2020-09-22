Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 22.09.2020 09:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.09.2020 09:58
    ABONE OL

    Son dakika: merkezli 12 ilde operasyonu başlatıldı

    merkezli 12 ilde, düzenleyerek haksız kazanç elde ettikleri ve devleti vergi kaybına uğrattıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 60 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

    AA
    İstanbul merkezli 12 ilde başlatıldı! 60 kişi aranıyor

    Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün, düzenleyerek olmayan veya faal bulunmayan gemi, yat veya tekne gibi deniz araçlarına akaryakıt alarak kamu kurumlarını dolandırıp haksız kazanç elde ettiği ve devleti vergi kaybına uğrattığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

    Söz konusu soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 60 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

    "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "resmi belgede sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık" ve "kamu kurum ve kuruluş dolandırıcılığı" suçlamalarının yöneltildiği şüphelilerin bazılarının gözaltına alındığı, adreslerdeki aramaların devam ettiği öğrenildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: İstanbul merkezli 12 ilde dolandırıcılık operasyonu başlatıldı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri