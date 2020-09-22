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    Facia anı saniye saniye kaydedildi! Son sürat TIR'a çarptı

    'de kontrolsüz dönüş yapan TIR'a otomobil çarptı. Dün öğle saatlerinde yaşanan kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, araç alev aldı. Bu sırada çevredekiler yangın tüpleriyle müdahale ederek alevleri söndürdü.

    DHA
    Son sürat TIR'a çarptı

    Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde, kontrolsüz dönüş yapan TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, dün saat 12.00 sıralarında Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 16'ncı caddede meydana geldi. D.D. yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, kontrolsüz şekilde dönüş yapan TIR'a çarptı.

    Kazayla birlikte otomobilin motor kısmı alev aldı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü D.D. araçtan kendi imkanları ile çıktı. Bu sırada çevredekiler yangın tüpleriyle müdahale ederek alevleri söndürdü. D.D. çağırılan ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı, bir fabrikanın güvenlik kameralarına yansıdı.
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