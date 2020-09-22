Facia anı saniye saniye kaydedildi! Son sürat TIR'a çarptı

Kazayla birlikte otomobilin motor kısmı alev aldı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü D.D. araçtan kendi imkanları ile çıktı. Bu sırada çevredekiler yangın tüpleriyle müdahale ederek alevleri söndürdü. D.D. çağırılan ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı, bir fabrikanın güvenlik kameralarına yansıdı.