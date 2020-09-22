Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "suç uydurma" ve "iftira" suçlarından yargılandığı davada cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Çulhaoğlu'nun 15 Haziran 2016'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu dilekçede 2014'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday Recep Tayyip Erdoğan tarafından Yüksek Seçim Kurulu'na sunulan noter tasdikli diploma örneğinin sahte olduğunu iddia ettiği aktarıldı. Çulhaoğlu'nun başvurusu üzerine başlatılan soruşturma sonunda iddiaların gerçek ile ilgisinin bulunmadığı anlaşıldığından, takipsizlik kararı verildiği belirtildi. Çulhaoğlu'nun Cumhurbaşkanı ve notere iftira attığı belirtildi. Mütalaada, Çulhaoğlu'nun "iftira" suçundan 1 yıl 3 aydan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması, "suç uydurmadan" ise beraatine karar verilmesi istendi. Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan sanık Çulhaoğlu ve avukatı, son savunmalarını yapmak için ek süre istedi. Çulhaoğlu 4 yıl tutuklu kaldığını ve 27 Eylül'de nikahının olduğunu belirterek, yakın tarihe duruşma günü vermemesini talep etti. Hakim de duruşmayı 23 Ekim'e erteledi.

FETÖ'NÜN SOL AYAĞI

Çulhaoğlu İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada da yargılanmış ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. İstinaf Mahkemesi bu cezayı hukuka uygun bulurken, Yargıtay 16. Ceza Dairesi 16 Mart'ta hapis kararını bozup, yeniden yargılanması için Çulhaoğlu'nun tahliyesine karar vermişti.