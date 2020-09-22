Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 22.09.2020 17:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.09.2020 17:53
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan'ın 'ya verdiği na, "sahte" iftirasını atan sol görünümlü 'cü 'na savcı, 7 yıl hapis cezası istedi

    Türk Solu dergisi imtiyaz sahibi ve Ulusal Parti Genel Başkanı hakkında Başkan ’a ve noter Emine Seven'e yönelik "iftira" suçundan 7 yıla kadar hapis cezası istendi. ’nün medya yapılanmasına ilişkin davada da yargılanan Çulhaoğlu’na “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasını Yargıtay bozmuştu. Sabah'tan Fatih Ulaş'ın haberinin detayları...

    Sabah
    FATİH ULAŞ
    Başkan Erdoğan'a iftira atan FETÖ'nün sol koluna kötü haber

    Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "suç uydurma" ve "iftira" suçlarından yargılandığı davada cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Çulhaoğlu'nun 15 Haziran 2016'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu dilekçede 2014'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday Recep Tayyip Erdoğan tarafından Yüksek Seçim Kurulu'na sunulan noter tasdikli diploma örneğinin sahte olduğunu iddia ettiği aktarıldı. Çulhaoğlu'nun başvurusu üzerine başlatılan soruşturma sonunda iddiaların gerçek ile ilgisinin bulunmadığı anlaşıldığından, takipsizlik kararı verildiği belirtildi. Çulhaoğlu'nun Cumhurbaşkanı ve notere iftira attığı belirtildi. Mütalaada, Çulhaoğlu'nun "iftira" suçundan 1 yıl 3 aydan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması, "suç uydurmadan" ise beraatine karar verilmesi istendi. Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan sanık Çulhaoğlu ve avukatı, son savunmalarını yapmak için ek süre istedi. Çulhaoğlu 4 yıl tutuklu kaldığını ve 27 Eylül'de nikahının olduğunu belirterek, yakın tarihe duruşma günü vermemesini talep etti. Hakim de duruşmayı 23 Ekim'e erteledi.

    FETÖ'NÜN SOL AYAĞI

    Çulhaoğlu İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada da yargılanmış ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. İstinaf Mahkemesi bu cezayı hukuka uygun bulurken, Yargıtay 16. Ceza Dairesi 16 Mart'ta hapis kararını bozup, yeniden yargılanması için Çulhaoğlu'nun tahliyesine karar vermişti.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'ın YSK'ya verdiği üniversite diplomasına, "sahte" iftirasını atan sol görünümlü FETÖ'cü Gökçe Fırat Çulhaoğlu'na savcı, 7 yıl hapis cezası istedi
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri