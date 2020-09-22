Adana'da alkollü şekilde direksiyon başına geçen hakim Hayrettin Yavuz, alkollü araç kullanırken polise yakalandı. Yavuz'un, polisleri tehdit ederek küfrettiği anlar kameraya yansıdı.





POLİSE MUKAVEMET

Merkez Seyhan ilçesi, Sümeh Mahallesi'nde yaşanan olayda Adana'da 5. Sulh Ceza Hakimi olarak görev yaptığı anlaşılan Hakim Hayrettin Yavuz, polise mukavemet etti. Dengesini kaybedince yere düşerek bayıldı. Hakim ambulansla hastaneye kaldırıldı.





ÇİFTE SORUŞTURMA

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Yavuz hakkında 'polise mukavemet', 'mala zarar verme' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçlarından adli soruşturma başlattı.







1. sınıf hâkim olan Hayrettin Yavuz hakkında HSK da harekete geçti. Hakkında soruşturma başlatılıp müfettiş görevlendirildi. HSK, soruşturma çerçevesinde Yavuz'u Van Hakimliği'ne tayin etti.

