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    • 22.09.2020 10:25
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    ’da olarak araç kullanıp polislerle tartışan hakim hakkında flaş gelişme! ve Başsavcılık harekete geçti

    haberine göre ’da olarak araç kullanıp birde kendisi hakkında işlem yapmak isteyen polislerle tartışan hakim hakkında hem Hakimler ve Savcılar Kurulu() hem de harekete geçti. HSK, idari olarak soruşturma izni verip hakimi Van’a gönderirken Adana Cumhuriyet Başsavcılığı da adli soruşturma başlattı. İşte detaylar...

    Nazif Karaman
    Sabah
    Alkollü araç kullanan hakim hakkında flaş gelişme!

    'da şekilde direksiyon başına geçen hakim , alkollü araç kullanırken polise yakalandı. Yavuz'un, polisleri tehdit ederek küfrettiği anlar kameraya yansıdı.

    POLİSE MUKAVEMET
    Merkez Seyhan ilçesi, Sümeh Mahallesi'nde yaşanan olayda Adana'da 5. Sulh Ceza Hakimi olarak görev yaptığı anlaşılan Hakim Hayrettin Yavuz, polise mukavemet etti. Dengesini kaybedince yere düşerek bayıldı. Hakim ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    ÇİFTE SORUŞTURMA
    , Yavuz hakkında 'polise mukavemet', 'mala zarar verme' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçlarından adli soruşturma başlattı.



    1. sınıf hâkim olan Hayrettin Yavuz hakkında da harekete geçti. Hakkında soruşturma başlatılıp müfettiş görevlendirildi. HSK, soruşturma çerçevesinde Yavuz'u Van Hakimliği'ne tayin etti.

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