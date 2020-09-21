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    • 22.09.2020 06:17
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    Son dakika: 'da 'ın uyuyan hücresine şafak baskını: 6 kişi gözaltına alındı

    Son dakika haberine göre, Suriye’de adına savaşçı olarak görev aldıktan sonra Türkiye’ye gelip uyuyan hücre durumuna geçen 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. ’da şafak vakti yapılan operasyonla şahıslar gözaltına alındı.

    İHA
    Adana'da DEAŞ'a şafak baskını
    'da terör örgütü uyuyan hücresinde yer aldığı belirlenen yabancın uyruklu 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti yapılan operasyonda zanlılar gözaltına alındı.




    Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında Suriye uyruklu 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.



    Özel harekat polislerinin katılımıyla şafak vakti eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Düzenlenen baskında yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    Yakalanan şüphelilerin, Suriye'de DEAŞ adına savaşçı olarak görev yaptıktan sonra Türkiye'ye gelip uyuyan hücre durumuna geldikleri öğrenildi.

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