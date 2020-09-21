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    • 21.09.2020 16:14
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    ÖABT soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

    tarafından dün yapılan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları https://ais.osym.gov.tr internet sitesinden yayınlandı.

    AA
    Yüz binlerce aday bekliyordu! Cevap anahtarı yayımlandı

    tarafından dün gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı () Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.

    ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2020-KPSS ÖABT'de her bir testte adaylara yöneltilen soruların yüzde 10'unun yer aldığı temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarına ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.

    Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ise "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.

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