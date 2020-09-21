ABD'nin 3 Kasım'da yapılacak seçimlerine 45 gün gibi bir süre kaldı, sizce kimin daha fazla şansı var?

Objektif bir gözle baktığımızda Demokrat aday Biden'in şu an itibarı ile önde olduğu anlaşılıyor.

Seçimlerin çok çekişmeli geçeceğinden, seçim sonuçlarının uzun süre kesinleşmeyeceği yorumları yapılıyor. Seçim sonrası bir belirsizlik söz konusu olabilir mi?

Seçimlerin nihaileşmesi açısından böyle bir şeyin olma ihtimali var. Daha önce Florida'ki seçim sonuçlarının belirsizliği nedeniyle seçim sonuçları Anayasa Mahkemesi'ne kadar gitmişti. Fakat ben böyle bir durumun ihtimal dahilinde olamayacağını düşünüyorum. Bu konuyu Başkan Trump'un seçime giden ortamı biraz bulandırmaya çalışmak için çıkan bir tartışma olduğu kanaatindeyim. Trump'un, posta ile oy kullanmanın sakıncalarına, oylara müdahale edileceğine dair algı yaratılmaya çalışıldığını düşünüyorum. Bu tür söylemlerin seçimlerin Demokratlar'ın lehine sonuçlanmasına neden olacağı kanaatindeyim.

Trump'un Başkan seçilmesinden sonra Amerika ile küresel düzen arasında ciddi tartışmalar çıkmıştı. Demokrat Biden kazanırsa nasıl bir küresel sistem sözkonusu olacaktır?

Biden'in başkanlığında uluslararası ortam Amerika Birleşik Devletler'i Trump yönetimine kıyasla daha ölçülü, daha düzgün, daha Atlantik camiasına bağlı, NATO'ya destek verecektir. İran ile nükleer anlaşmayı olumlu anlamda yeniden gündeme getirebilecektir. Amerika ile İsrail ilişkisi belki devam edecektir ama Trump'ın kara sevda şeklindeki İsrail'in söylediği her şeyi yapma durumunun söz konusu olmayacağını düşünüyorum. Biden bu konuda biraz da Filistin lehine bir politika izleyecektir.

Biden bu yılın başlarında yaptığı bir toplantıda Türkiye ile ilgili çok ağır ifadeler kullanmış, hükümet değişikliği için açıklamalar yapmıştı. Biden seçilmesi durumunda Türk-Amerikan ilişkileri nasıl olacaktır?

Biden Türkiye açısından iki aday arasında olabilecek en kötü seçenek olacaktır. 1974'ten beri siyasetin içinde olan Joe Biden bütün siyasi ömrü boyunca, Başkan Yardımcılığı dönemi dahil Türkiye karşıtı tutumlar almıştır. En başta Ermeni Soykırım iddialarına destek veren bir kişidir. Soykırım tartışmalarında Senato'da yapılan girişimlere hep destek olmuştur. Ermeni lobisi ile çok içiçedir. Bunu hiç bir zaman da saklamamıştır. Bunu değiştireceğine dair de hiç bir işaret de vermemiştir.

Türkiye ile Yunanistan arasında nasıl bir tavrı vardı?

Joe Biden Doğu Akdeniz ve Türk- Yunan konusunda açık olarak Yunanistan'dan yana tavır almıştır. Kıbrıs bakımından da bu böyledir. Ayrıca Biden Türkiye'ye silah satışları konusunda hep engelleyici bir tavır içinde olmuştur. Hangi açıdan bakarsanız bakın Türkiye dostu bir siyasetçi değildir. Üstelik Türkiye ile ilgili son açıklaması, Türkiye'nin iç işlerine olmayacak ölçülerde, asla kabul edilemeyecek şekilde müdahale etme açıklamaları asla kabul edilemez. Buna da gücü yetmez. Ama bunları böyle düşünüyor olması bile Türkiye ile ilişkilerinin nasıl olacağını göstermesi bakımından çok önemlidir. Joe Biden Türkiye bakımından kötü bir haberdir.

ALİ DEĞERMENCİ / NASIL OLUYOR?