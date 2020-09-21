Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını nedeniyle 75 yıllık tarihinde ilk kez sanal ortamda yapılacak. 22-29 Eylül tarihlerinde liderlerin konuşmalarını içeren video mesajlar, BM Genel Kurul Salonu'nda gösterilecek.

Başkan Erdoğan, konuşmasını yarın Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro ve ABD Başkanı Trump'ın ardından yapacak. Dünyaya Koronavirüs ile mücadele, Suriye, Libya, Filistin başta olmak üzere bölgesel gelişmeler, Doğu Akdeniz'deki son durum, terörle mücadelede uluslararası işbirliği konularında mesajlar verecek.

Birleşmiş Milletler'in küresel krizlerde daha etkin rol oynayabilmesine ve yapısının değiştirilmesi gerektiğine vurgu yapacak. BM Genel Kurul konuşmalarında 'Dünya 5'ten büyüktür' çağrısı yapan Erdoğan, BM'nin yapısının reforme edilmesi gerektiğini bir kez daha yineleyecek.

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HASAN AY