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    • 21.09.2020 Gazete
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    Başkan 'nda dünyaya seslenecek

    Başkan , yarın ’nin 75. ’nda dünyaya seslenecek. Koronavirüs ile mücadele, ’deki son durum, ve ’daki gelişmelerle ilgili önemli mesajlar verecek.

    Dünyaya seslenecek

    Birleşmiş Milletler , dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını nedeniyle 75 yıllık tarihinde ilk kez sanal ortamda yapılacak. 22-29 Eylül tarihlerinde liderlerin konuşmalarını içeren video mesajlar, Salonu'nda gösterilecek.

    Başkan Erdoğan, konuşmasını yarın Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro ve ABD Başkanı Trump'ın ardından yapacak. Dünyaya Koronavirüs ile mücadele, , , başta olmak üzere bölgesel gelişmeler, 'deki son durum, terörle mücadelede uluslararası işbirliği konularında mesajlar verecek.

    Birleşmiş Milletler'in küresel krizlerde daha etkin rol oynayabilmesine ve yapısının değiştirilmesi gerektiğine vurgu yapacak. BM Genel Kurul konuşmalarında 'Dünya 5'ten büyüktür' çağrısı yapan Erdoğan, BM'nin yapısının reforme edilmesi gerektiğini bir kez daha yineleyecek.

    KOSOVA CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ
    Erdoğan, dün Kosova Cumhurbaşkanı 'yi Vahdettin Köşkü'nde ağırladı

    HASAN AY

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