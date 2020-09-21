Alın teri! Sağlık çalışanları koronavirüsle canla başla mücadele ediyor

Yoğun bakım servisi sorumlusu Prof. Dr. Murat Yılmaz, genç hastalarının sayısının gün geçtikçe arttığını söyledi.

"Hastalar yağmur gibi yağıyor, ama sağlık çalışanları da yaprak gibi dökülüyor. Bu hastalığın yaşlısı genci kalmadı" dedi.