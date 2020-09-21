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    • 21.09.2020 Gazete
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    Alın teri! Sağlık çalışanları koronavirüsle canla başla mücadele ediyor

    Sağlık çalışanları, Kovid- 19’a karşı canla başla mücadele etti. ’daki Hastanesi ında verilen üstün çaba ise herkesi derinden etkiledi. Her gün astronot gibi giyinip hastaların bakımını yapan sağlık çalışanlarının kıyafetleri, terden sırılsıklam hale geldi.

    Alın teri!

    Sağlık çalışanları, Kovid- 19'a karşı canla başla mücadele etti. Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakımında verilen üstün çaba ise herkesi derinden etkiledi.

    Her gün astronot gibi giyinip hastaların bakımını yapan sağlık çalışanlarının kıyafetleri, terden sırılsıklam hale geldi.

    Yoğun bakım servisi sorumlusu Prof. Dr. Murat Yılmaz, genç hastalarının sayısının gün geçtikçe arttığını söyledi.

    "Hastalar yağmur gibi yağıyor, ama sağlık çalışanları da yaprak gibi dökülüyor. Bu hastalığın yaşlısı genci kalmadı" dedi.
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