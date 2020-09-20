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    Son dakika: 'de bir daha | Son depremler

    Son dakika haberine göre, 'nin Bor ilçesi Obruk köyü merkezli 5,1 büyüklüğündeki in ardından sabah 6.37'de 4.1 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi.

    AA
    Niğde'de bir deprem daha

    'nin Bor ilçesinde 4,1 büyüklüğünde meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.37'de merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

    Depremin 7,03 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.


    SON DEPREMLER
    Tarih(TS) Ajans Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Ülke İl İlçe Köy Diğer EventID
    Detay 21.09.2020 06:37:30 AFAD 38.0156 34.0233 7.03 Mw 4.1 Türkiye Nigde Bor - - 480738
    Detay 21.09.2020 05:01:05 AFAD 36.0546 28.2895 6.79 ML 1.4 - - - - Akdeniz, 60.02 km. Marmaris (Mugla) 480737
    Detay 21.09.2020 04:54:18 AFAD 38.0228 34.0118 6.97 ML 1.4 Türkiye Konya Emirgazi - - 480736
    Detay 21.09.2020 04:14:13 AFAD 38.0323 34.0343 6.98 ML 1.1 Türkiye Konya Emirgazi - - 480734
    Detay 21.09.2020 04:10:30 AFAD 38.6773 38.0696 6.99 ML 1.8 Türkiye Malatya Hekimhan - -



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