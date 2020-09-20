Niğde'nin Bor ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.37'de merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,03 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Detay 21.09.2020 06:37:30 AFAD 38.0156 34.0233 7.03 Mw 4.1 Türkiye Nigde Bor - - 480738Detay 21.09.2020 05:01:05 AFAD 36.0546 28.2895 6.79 ML 1.4 - - - - Akdeniz, 60.02 km. Marmaris (Mugla) 480737Detay 21.09.2020 04:54:18 AFAD 38.0228 34.0118 6.97 ML 1.4 Türkiye Konya Emirgazi - - 480736Detay 21.09.2020 04:14:13 AFAD 38.0323 34.0343 6.98 ML 1.1 Türkiye Konya Emirgazi - - 480734Detay 21.09.2020 04:10:30 AFAD 38.6773 38.0696 6.99 ML 1.8 Türkiye Malatya Hekimhan - -