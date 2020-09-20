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    • 20.09.2020 Gazete
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    Macron, sesini yükseltince sindi: Yüze vurur ifadesi Türkçe mi öğrenmiş bir tanesi!

    Daha önce 'de güç kullanmaktan söz eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sesini yükseltince sindi. Türkçe mesaj gönderdi: Görüşelim

    Macron, 'de kadayılığa özendi. Uçak gemisi Charles de Gaulle'ü göndereceğini söyledi. Gönderemedi. AB'den istediği desteği de göremedi.



    Çakma Napolyon, Başkan Erdoğan'ın kararlı tutumu karşısında çark etti. Türkçe mesaj gönderdi. "Diyalog kuralım" sözleriyle kendini bir kez daha rezil etti.



    YUNAN'A TARİHİ CEVAP: SINCE 1453
    Yunan paçavrası Dimokratia, delirdi. Küfrü manşete çekti. , sert tepki gösterdi. TAKVİM, Komşu'nun seviyesine inmedi. Türk milletinin hissiyatını başlıkta verdi.



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