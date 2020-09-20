Macron, Akdeniz'de kabadayılığa özendi. Uçak gemisi Charles de Gaulle'ü göndereceğini söyledi. Gönderemedi. AB'den istediği desteği de göremedi.
Çakma Napolyon, Başkan Erdoğan'ın kararlı tutumu karşısında çark etti. Türkçe mesaj gönderdi. "Diyalog kuralım" sözleriyle kendini bir kez daha rezil etti.
YUNAN'A TARİHİ CEVAP: SINCE 1453
Yunan paçavrası Dimokratia, delirdi. Küfrü manşete çekti. Ankara, sert tepki gösterdi. TAKVİM, Komşu'nun seviyesine inmedi. Türk milletinin hissiyatını başlıkta verdi.