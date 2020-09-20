Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, COVİD-19 ile mücadelede kilit rol aldı. Yoğun bakım servisi sorumlusu Prof. Dr. Murat Yılmaz, solunum zorluğu çeken hastaların akciğerlerine 30 santimetre uzunluğunda ve bir serçe parmak kalınlığındaki hortum takıldığını açıkladı. "Bu hortum ciddi bir operasyon ve normal bir insanın bünyesinin kaldıramayacağı acılar veriyor. Bu hortumu bir insana sorsak, 'Bundan nefes almak ister misin?' diye, dünyaları versen kimse kabul etmez. Kurallar belli. Maske, mesafe ve el yıkama" uyarısı yaptı.

Hasta felç ediliyor

Hasta, bu hortuma bağlandığında tamamen uyutuluyor ve kasları geçici süreyle felç ediliyor. Akciğerlere kadar itilen bu hortum sonrasında makineye bağlanarak hastanın ciğerlerine oksijen ve kuru hava veriliyor. Hastanın nefes alma işlemi tamamen makineye bağlanmış oluyor.

En baba özlem

İstanbul'da Sertan Şahin, Coronavirüs'e yakalandı. 18 aylık kızı Eylül'den ayrı kaldı. Minik Eylül ile kapı altından göz göze geldiği ve hasret gidermeye çalıştığı anları sosyal medyada paylaştı. O anlar, Türkiye'yi duygulandırdı. Baba Şahin, "Kızım kapıyı açtığında ona sarılacağım. Kimse maskesiz çıkmasın. Bu vebaldir, kul hakkıdır" çağrısı yaptı.

Bir dünya panik