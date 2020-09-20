Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, COVİD-19 ile mücadelede kilit rol aldı. Yoğun bakım servisi sorumlusu Prof. Dr. Murat Yılmaz, solunum zorluğu çeken hastaların akciğerlerine 30 santimetre uzunluğunda ve bir serçe parmak kalınlığındaki hortum takıldığını açıkladı. "Bu hortum ciddi bir operasyon ve normal bir insanın bünyesinin kaldıramayacağı acılar veriyor. Bu hortumu bir insana sorsak, 'Bundan nefes almak ister misin?' diye, dünyaları versen kimse kabul etmez. Kurallar belli. Maske, mesafe ve el yıkama" uyarısı yaptı.
Hasta felç ediliyor
Hasta, bu hortuma bağlandığında tamamen uyutuluyor ve kasları geçici süreyle felç ediliyor. Akciğerlere kadar itilen bu hortum sonrasında makineye bağlanarak hastanın ciğerlerine oksijen ve kuru hava veriliyor. Hastanın nefes alma işlemi tamamen makineye bağlanmış oluyor.
En baba özlem
İstanbul'da Sertan Şahin, Coronavirüs'e yakalandı. 18 aylık kızı Eylül'den ayrı kaldı. Minik Eylül ile kapı altından göz göze geldiği ve hasret gidermeye çalıştığı anları sosyal medyada paylaştı. O anlar, Türkiye'yi duygulandırdı. Baba Şahin, "Kızım kapıyı açtığında ona sarılacağım. Kimse maskesiz çıkmasın. Bu vebaldir, kul hakkıdır" çağrısı yaptı.
Bir dünya panik
Coronavirüs 956 bin 450 kişiyi hayattan kopardı. 140'tan fazla ülkeye yayılan virüste ikinci dalga paniği yaşandı. Son 24 saatte ABD'de 41 bin vaka çıktı. Avrupa'da da yükseliş yaşandı. Fransa'da 13 bin 215, İtalya'da bin 1907, İngiltere'de 4 bin 115 vaka çıktığı açıklandı. İngiltere Başbakanı Johnson, uyardı: İkinci dalga geliyor. Görüyorum.
Melbourne-19
Avustralya'nın Melbourne kenti dünyanın en yaşanabilir şehri seçildi. Ancak Coronavirüs ile verdiği mücadeleyi kaybetti! Ülkede en fazla vaka ve can kaybı burada gerçekleşti. 21.00- 05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağı ve nedeniyle Melbourne, hayalet şehre benzetildi.
Prof. Dr. Tufan Tükek: Pik dalgaya dönüşür
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, COVİD-19 salgınında son durumu değerlendirdi. Tedbirlerin gevşetilmemesi gerektiğini söyledi. "Salgın kronik bir seviye, durağan bir seyre girdi. Ufak ufak pikler yapacak. İstanbul'da bu piki bekliyoruz. Pik diyoruz ama tedbirleri gevşetirsek bu pik de büyük bir dalgaya dönüşür" dedi.
Corona için yorgan yaktı
Kayseri'de 81 yaşındaki Nevzat T.'nin COVİD-19 testi pozitif çıktı. Karantinayı çiğneyen yaşlı adam, dün yorgancı dükkanını açtı. Esnafın ihbarıyla polise yakalandı. Ambulansla KYK yurdunda karantinaya alındı.