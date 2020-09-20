

Ekrem İmamoğlu Hüseyin Ç. ile yan yana

CHP'Lİ BELEDİYE ÇALIŞANLARININ SAVCILIK İFADELERİ

CHP'li 2 personelin savcılık ifadelerine ulaşıldı. Belediyenin spor kompleksinde görev yapan Latif S. kendisinin pazarlamacı olduğunu bu nedenle diğer personel Hüseyin Ç. ile irtibatlı olduğunu kaydetti. H.Ç.'den aldığı ürünleri pazarcılara sattığını kaydeden L. S., operasyon dosyasına giren ses kaydı tapelerinin bu nedenle oluşmuş olduğunu, aralarında kişisel bir borç nedeniyle para konusu konuşulduğunu ve iş arkadaşı olduğu nedeniyle kendisinin örgüt hiyerarşisine dahil edildiğini anlattı.

"JİGOLO OLMAK İSTEYENLERİN ARKADAŞLARIYLA TANIŞMAK İSTEDİM"

Jigolo operasyonunda gözaltına alınması nedeniyle kendisinde büyük bir zarar oluştuğunu beyan eden genç adam kamu görevlisi olduğunu, bu nedenle tahliye edilmesi gerektiğini belirtti. Örgüt üyesi olduğu iddia edilen diğer Beylikdüzü Belediyesi çalışanı H.Ç. ise savcılık ifadesinde jigololarla konuştuğu tapelerin yanlış anlaşıldığını, tek derdinin jigolo operasyonunda gözaltına alınan şahısların arkadaş çevresini kullanmak olduğunu ve bu sayede jigololara ayda 5-6 adet araç sattığını kaydetti. Örgüt yöneticisi olan Eda A., ile arkadaş olduklarını kendisinin Eda'ya yardım etmediğini söz konusu tapelerin ticari amaçla oluştuğunu beyan etti. Örgüt hiyerarşisinde nasıl dahil edildiğini anlamadığını beyan eden H. Ç., örgüt üyesi olduğu iddia edilen şahıslara temizlik ihtiyacı malzemesi sattığını kaydetti.

9 MİLYONLUK VURGUN YAPTILAR

İstanbul'da elebaşılığını Ç.Ö.'nün yaptığı bir çete internet sitelerine jigolo ilanları verdiği ortaya çıkış ve ilanlarda jigolo adayları arandığı belirtilerek erkeklere kadınlarla tanışıp yüklü miktarlarda para kazanabilecekleri vaat edilmişti.

Kolay yoldan para kazanma fırsatı bulduğunu düşünenler ise çetenin kurduğu internet sitelerine kişisel bilgilerini girerek VIP ya da Gold üye yapılarak gözleri boyanmıştı.

Günde birlikte olduğu kadınlara göre 2 ile 5 bin TL arasında para kazanabileceği belirtilen üyelere derecesine göre bin ile 2 bin TL arasında kayıt parası alınarak tuzağa düşürülmüştü.

Bu görüşmeden sonra çetenin başka bir üyesi, iyice tuzağa çekilmiş erkeği arayarak, "Sen FETÖ'cülerin hesabına para yatırmışsın. Başın belada ancak biz sana yardım edeceğiz. Bunun için para gerekli" diyerek, verdikleri hesaba ek para yatırması isteniyordu. Bu görüşmelerden sonra da bağlantı koparılıyordu. İyice dolandırılan kişi çeteyle bir daha temas kuramıyordu. Çetenin tuzağına düşürdüğü yüzlerce erkeği dolandırdığı anlaşılırken, günlük 50 ile 60 bin TL arasında dolandırdıkları, 6 ayda da yaklaşık 9 milyon TL vurgun yaptıkları anlaşıldı.

TUZAĞA DÜŞEN 30 KİŞİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Çete üyelerinin kazandıkları paralarla lüks bir yaşam sürdükleri belirlendi. Çeteden 30 kişi şikâyetçi olurken, yüzlerce kurbanın hem dile düşmemek hem de aileleri ve yakın çevrelerinin duymasından çekindikleri için şikâyetçi olmayı tercih etmedikleri de tespit edildi. İnternette çok sayıda erkeğin bu sitelerle ilgili şikâyet yazıları yer alırken, isimlerini gizleyerek yazan erkekler bu yazılarda para yatırmaktan bıktıklarını söyleyerek yardım istiyor.

'ALO JİGOLO ÇAĞRI MERKEZİ'

Jigolo aramaları için kurulan çağrı merkezi çalışanlarından 2 çete üyesinin CHP'li Beylikdüzü Belediyesi'nde çalıştıkları ortaya çıktı.Hüseyin Ç., ve Latif S.'nin belediyesinin spor kompleksinde görev yaptıkları belirlenirken her iki üyenin de arda kalan zamanlarda jigolo çağrı merkezinde görev yaptığı ortaya çıktı.