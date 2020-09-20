Bu ne yağ!

2 çocuk annesi, belindeki yağ bezesini aldırdıktan sonra hayatını kaybetti. Olay 14 Eylül'de İstanbul'da meydana geldi. Eda Kaya (41), belindeki yağ bezesini aldırmak için özel bir hastaneye gitti. Ameliyat sonrası komplikasyon gelişti. Çoklu organ yetmezliği gelişen Kaya, yaşamını yitirdi. Suudi Arabistan'da lüks konut inşa eden bir şirketin CEO'su olan işadamı Aykut Kaya, eşinin durumunu öğrenince Türkiye'ye gelmek için harekete geçti. Türkiye'nin Riyad Büyükelçiliği'nin araya girmesiyle güçlükle bulunan özel uçak ile Antalya'ya geldi. Genç kadın gözyaşları arasında toprağa verildi. Kaya'nın ölümüyle ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.