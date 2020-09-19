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    : Dışişlerinden 'ya Kırım tepkisi: nun baskı altına alınması esef vericidir

    haberi... , bir Rus mahkemesinin Kırım Tatarlarına yönelik mahkumiyet kararına ilişkin, "Kırım Yarımadası'nın asli unsuru olan nun bu tür yöntemlerle baskı altına alınması esef vericidir." ifadesini kullandı.

    AA
    Dışişlerinden Rusya'ya tepki

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bir Rus mahkemesi tarafından 7 Kırım Tatarı hakkında 16 Eylül'de açıklanan mahkumiyet kararının, Kırım Tatarlarına yönelik sindirme politikalarının artarak devam ettiğinin bir örneğini teşkil ettiği bildirildi.

    Açıklamada şunlar kaydedildi:

    "Kırım Yarımadası'nın asli unsuru olan Tatar Türk Toplumunun bu tür yöntemlerle baskı altına alınması esef vericidir. Türkiye, Kırım'ın gayrimeşru ilhakını tanımadığı gibi, hak ve menfaatlerini barışçı yollarla savunan ve demokratik yöntemlerle seslerini duyurmaya çalışan soydaş Kırım Tatarlarının yanında olmaya devam edecektir."

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    Haberler Güncel Son dakika: Dışişlerinden Rusya'ya Kırım tepkisi: Tatar Türk Toplumunun baskı altına alınması esef vericidir
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