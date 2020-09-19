Brusella bakterisi nedir? Brusella bakterisi nasıl bulaşır? Brusella belirtileri nelerdir?

Brusella ayrıca, sığır, koyun, keçi, domuz, köpek gibi hayvanlardan insanlara bulaşabilen bir hastalık olarak biliniyor. Patojen bakteriler vücuda enfekte hayvanın eti, sütü, idrarı veya dışkısı ile doğrudan temas sonucu girebiliyor,

Hastalığın belirtileri arasında ateş, yorgunluk terleme, kas, eklemler ve veya karında ağrıları, iştah ve kilo kaybı ile öksürük ve baş ağrısı gösteriliyor.

BRUSELLA NASIL BULAŞIR?

Brusella hastalığı insanlara enfekte hayvan ya da hayvan ürünü ile temas sonucu bulaşır. Hastalığın kişiden kişiye bulaşması çok nadir görülen bir durumdur. Fakat emziren annelerden anne sütü yoluyla bebeklerine geçebilir. Brusellanın bulaşma yolları arasında şunlar sayılabilir;

-Pastörize edilmemiş süt veya az pişmiş et gibi hasta hayvana ait besinler yoluyla

-Ciltte bulunan kesik, çizik gibi açık yaralardan hasta hayvanın etiyle temas sonucunda,

-Brusella bakterisi ile kontamine kirli havadan solunum yoluyla