Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 19.09.2020 Gazete
    ABONE OL

    Dövüp balkondan attı

    , eski erkek arkadaşının evinden düşerek can verdi. Ailesinin avukatı, dosyada genç kızın dövülerek balkondan atıldığına yönelik bulguların yer aldığını söyledi.

    Dövüp balkondan attı

    Gaziantep'te Duygu Delen (17), 13 Ağustos'ta eski erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın oturduğu 4'üncü katındaki evinin penceresinden düşerek öldü. Kaplan, genç kızın intihar ettiğini ileri sürdü.

    Adliyeye sevk edilen şüpheli 'cinsel istismar' ve 'kasten öldürme' suçlarından tutuklandı. Avukat Önder Alkurt, Kaplan'ın Duygu'yu, cep telefonundan arayarak ve mesaj göndererek tehdit ettiğini söyleyerek, "Duygu şüpheli Mehmet'in evine tehditle gitmek zorunda kalmış. Gönüllü olarak kalması düşünülemez.

    Ön otopside yoğun ekimozlar saptandı. Bu ekimozlar, Duygu'nun tahta ya da kemer benzeri bir şeyle yoğun bir şekilde dövüldüğünü gösteriyor. Balkondan atıldığına yönelik bulgular var" dedi.

    MEHMET BONCUK

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Dövüp balkondan attı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri