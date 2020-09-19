Dövüp balkondan attı

Gaziantep'te Duygu Delen (17), 13 Ağustos'ta eski erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın oturduğu 4'üncü katındaki evinin penceresinden düşerek öldü. Kaplan, genç kızın intihar ettiğini ileri sürdü.

Adliyeye sevk edilen şüpheli 'cinsel istismar' ve 'kasten öldürme' suçlarından tutuklandı. Avukat Önder Alkurt, Kaplan'ın Duygu'yu, cep telefonundan arayarak ve mesaj göndererek tehdit ettiğini söyleyerek, "Duygu şüpheli Mehmet'in evine tehditle gitmek zorunda kalmış. Gönüllü olarak kalması düşünülemez.

Ön otopside yoğun ekimozlar saptandı. Bu ekimozlar, Duygu'nun tahta ya da kemer benzeri bir şeyle yoğun bir şekilde dövüldüğünü gösteriyor. Balkondan atıldığına yönelik bulgular var" dedi.

MEHMET BONCUK