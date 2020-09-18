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    • 18.09.2020 20:55
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    Son dakika: 'den 'de yeni Navtex ilanı

    Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi'nin çalışma yürüteceği alan için 'e kadar sürecek yeni NAVTEX (denizcilere duyuru) ilan edildi.


    'den 'de 'nın çalışmaları için 'e kadar Navtex ilan edildi.

    EGE VE KARADENİZ İÇİN DE KARAR ALINMIŞTI
    3 yeni Navtex hakkında yapılan duyuruda 19-20 Eylül tarihleri arasında Ege Denizinde. 21 - 27 Eylül'de Sinop sahasında Atış Eğitimi yapılacağı belirtildi.

    NAVTEX NEDİR?
    Denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Uluslararası bir faks makinası gibi çalışır. Gemilerde ve teknelerde, mevcut yayınları almaları için NAVTEX cihazı bulunmalıdır.

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    Haberler Güncel Son dakika: Türkiye'den Akdeniz'de yeni Navtex ilanı
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