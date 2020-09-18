Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 18.09.2020 20:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.09.2020 20:38
    ABONE OL

    19-20 EYLÜL ! ? Meteoroloji saat vererek uyardı!

    Eylül ayının ortalarında olduğumuz şu günlerde bazı illerde hava sıcaklığı yavaş yavaş düşmeye başladı. Sonbaharın etkisini göstermesiyle birlikte bir sonraki gün havanın nasıl olacağını merak eden vatandaşlar 'nden yapılan son dakika açıklamalarını yakından takip ediliyor. Bu gelişmelerin yanı sıra Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı bölgeler için sıcaklık uyarısında bulunurken, bazı bölgeler için de yağış uyarısı yaptı. İşte Meteoroloji tarafından yapılan güncel uyarılar

    takvim.com.tr
    Hafta sonu hava nasıl olacak? O bölgelerde...

    Sonbaharın gelmesiyle birlikte hava sıcaklıklarında düşüş yaşanıyor. Bu kapsamda yaşadıkları illerdeki hava durumunu merak eden vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamalarını öğrenmek istiyor. Meteoroloji hafta sonu bazı illerde yağış görüleceğini açıkladı. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? İşte Türkiye geneli 19-20 Eylül hava durumu raporu

    HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Sinop, Ardahan, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı ile Hatay ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerinden itibaren Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (51 ila 75 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın bu gece saatlerinden itibaren Marmara, Orta ve Kuzey Ege kıyıları ile yarın (Cumartesi) Doğu Karadeniz'in doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli (40 ila 70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

    UYARILAR

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların bu gece saatlerinden itibaren Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (51 ila 75 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, su baskını, heyelan tehlikesi, yıldırım, küçük çaplı dolu hadisesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın bu gece saatlerinden itibaren Marmara, Orta ve Kuzey Ege kıyıları ile yarın (Cumartesi) Doğu Karadeniz'in doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli (40 ila 70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA
    MARMARA
    Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu gece saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

    BURSA 18°C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İSTANBUL 20°C, 25°C
    Parçalı bulutlu

    KIRKLARELİ 17°C, 25°C
    Parçalı bulutlu

    KOCAELİ 22°C, 26°C
    Parçalı bulutlu

    EGE
    Az bulutlu, yarın (Cumartesi) zamanla kuzey ve iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu gece saatlerinden itibaren Orta ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

    İZMİR 22°C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KÜTAHYA 13°C, 25°C
    Az bulutlu, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı bulutlu

    MANİSA 21°C, 33°C
    Az bulutlu, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı bulutlu

    MUĞLA 17°C, 32°C
    Parçalı ve az bulutlu

    AKDENİZ
    Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Adana, Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Kahramanmaraş'ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA 25°C, 34°C
    Parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ANTALYA 25°C, 32°C
    Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) ) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu

    BURDUR 15°C, 30°C
    Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

    HATAY 24°C, 31°C
    Parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA 15°C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ÇANKIRI 12°C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ESKİŞEHİR 16°C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KONYA 19°C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu

    BATI KARADENİZ
    Parçalı bulutlu, Sinop ve Kastamonu kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU 13°C, 23°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DÜZCE 19°C, 24°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KASTAMONU 12°C, 26°C
    Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ZONGULDAK 20°C, 23°C
    Parçalı bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı yer yer çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren Trabzon, Rize ve Artvin ile yarın (Cumartesi) Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerinden itibaren Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (51 ila 75 kg/m2) olması bekleniyor

    AMASYA 15°C, 27°C
    Parçalı bulutlu

    RİZE 21°C, 26°C
    Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

    SAMSUN 20°C, 25°C
    Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Cumartesi) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    TRABZON 23°C, 26°C
    Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

    DOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM 9°C, 24°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KARS 7°C, 22°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MALATYA 16°C, 31°C
    Az bulutlu ve açık

    VAN 11°C, 24°C
    Az bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR 17°C, 36°C
    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP 21°C, 34°C
    Az bulutlu ve açık

    SİİRT 22°C, 35°C
    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA 23°C, 38°C
    Az bulutlu ve açık
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel 19-20 EYLÜL HAVA DURUMU! Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji saat vererek uyardı!
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri