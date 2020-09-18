BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, Sinop ve Kastamonu kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 19°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 12°C, 26°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 20°C, 23°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren Trabzon, Rize ve Artvin ile yarın (Cumartesi) Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerinden itibaren Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (51 ila 75 kg/m2) olması bekleniyor

AMASYA 15°C, 27°C

Parçalı bulutlu

RİZE 21°C, 26°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 20°C, 25°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Cumartesi) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 23°C, 26°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.