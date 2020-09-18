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    • 19.09.2020 05:40
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    'da tefeciden aldığı 22 bin TL’yi verdi! Geri alamayınca a kalkıştı

    ’da bir kadın tefeciden aldığı 22 bin TL’yi verdiği kişiden geri alamayınca sulama kanalına atlayıp canına kıymak istedi. Polis ve çarşı mahalle bekçileri kadını sulama kanalına atlayacağı sırada yakalayarak kurtardı.

    İHA
    Tefeciden para aldı intihara kalkıştı

    'da bir kadın tefeciden aldığı 22 bin TL'yi verdiği kişiden geri alamayınca sulama kanalına atlayıp canına kıymak istedi. Polis ve çarşı mahalle bekçileri kadını sulama kanalına atlayacağı sırada yakalayarak kurtardı.



    Olay, Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde cadde üzerinde bulunan DSİ'e ait sulama kanalında meydana geldi. İddiaya göre, Kezban S., tefeciden 22 bin TL para alarak bir arkadaşına verdi. Daha sonra Kezban S., arkadaşına verdiği 22 bin TL'yi alamayınca a kalkıştı.

    Sulama kanalına atlayarak canına kıymak isteyen Kezban S. kendisini ikna etmeye çalışan polislere," Benim param gelecek. O para gelecek, paramı istiyorum." diye ağladı.



    Yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmaları sırasında Kezban S., parayı borç verdiği kişiler için "Bunlarda vicdan yok" diye ağlamaya devam etti.

    Bu sırada bölgeye tedbir amaçlı itfaiye ekipleri gönderildi. Bir saatlik ikna çalışmaları sonuç vermezken Kezban S. suya atlayacağı sırada polis ve çarşı mahalle bekçileri tarafından kurtarıldı.

    Genç kadın polis merkezine götürüldü.

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    Haberler Güncel Adana'da tefeciden aldığı 22 bin TL’yi borç verdi! Geri alamayınca intihara kalkıştı
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