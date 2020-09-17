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    • 17.09.2020 11:20
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    Türkiye baskılara boyun eğmiyor! MSB bölgeden sıcak görüntüleri paylaştı

    MSB: Asil milletimize yeni müjdeler vermek için araştırmalarına devam eden Fatih ’ne ’de, Yavuz Sondaj Gemisi’ne ve Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi'ne de ’de koruma ve refakat görevlerine etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyoruz.

    MSB bölgeden sıcak görüntüleri paylaştı
    Türkiye tüm baskılara rağmen bölgedeki dik duruşunu sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasında "Asil milletimize yeni müjdeler vermek için araştırmalarına devam eden Fatih Sondaj Gemisi'ne Karadeniz'de, Yavuz Sondaj Gemisi'ne ve Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi'ne de Doğu Akdeniz'de koruma ve refakat görevlerine etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.




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