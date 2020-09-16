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    • 16.09.2020 14:54
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    Son dakika: duyurdu! rejimi tarafından yönlendirilen gruplar 7 numaralı gözlem noktasına saldırdı

    Son dakika haberi... : gerginliği azaltma bölgesindeki 3,4,5,6,7,8 ve 9 numaralı gözlem noktalarımıza rejimi tarafından yönlendirilen sivil görünümlü bazı gruplar yaklaşmış, 7 numaralı gözlem noktamıza saldırıda bulunmuş, alınan tedbirler sonrasında dağılmışlardır.

    Esed rejiminden tehlikeli tahrik! MSB'den flaş açıklama

    Milli () Twitter'dan "İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki 3,4,5,6,7,8 ve 9 numaralı gözlem noktalarımıza Esed rejimi tarafından yönlendirilen sivil görünümlü bazı gruplar yaklaşmış, 7 numaralı gözlem noktamıza saldırıda bulunmuş, alınan tedbirler sonrasında dağılmışlardır." açıklamasını yaptı.


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    Haberler Güncel Son dakika: MSB duyurdu! Esed rejimi tarafından yönlendirilen gruplar 7 numaralı gözlem noktasına saldırdı
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