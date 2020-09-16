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    İçişleri Bakanlığı açıkladı: Ferman kod adlı terörist saklandığı inde yakalandı!

    İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında " ve Şırnak İl Jandarma Komutanlıkları ile , tarafından gerçekleştirilen müşterek operasyonda; Ferman kod adlı adlı terörist, Van’da saklandığı ikamette yakalandı" ifadeleri kullanıldı.

    AA
    Ferman kod adlı terörist saklandığı inde yakalandı!

    İçişleri Bakanlığı, geçen yıl Irak'ın kuzeyindeki Kandil Goşine bölgesinde sözde takım komutanı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen "Ferman" kod adlı terörist 'ın, 'da yakalandığını bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Van ve Şırnak İl Jandarma komutanlıkları ile ekiplerince müşterek operasyon düzenlendi.

    "Ferman" kod adlı Yacan, saklandığı ikamette yakalandı.

    Teröristin, terör örgütünün gençlik yapılanması içinde faaliyet yürüttüğü, 2014'te sözde özel kuvvetler eğitimi aldığı, 2015-2016'da örgütün kırsal yapılanmasına katıldığı, daha sonra Suriye ve Irak'ın kuzeyinde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

    Yacan'ın, 2019'da Irak'ın kuzeyinde bulunan Kandil Goşine bölgesinde sözde takım komutanı olarak faaliyet yürüttüğü, son olarak Van'da PKK/KCK terör örgütüne eleman temin etmek için çalışmalar yaptığı belirlendi.

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