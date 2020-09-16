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    • 16.09.2020 12:19
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    : 'in Seferihisar ilçesinde sürat teknesiyle 'a kaçmaya çalışan şüphelileri yakalandı

    haberi... 'in Seferihisar ilçesinde sürat teknesiyle 'a kaçmaya çalışan, aralarında Fetullahçı Terör Örgütü () üyesi olduğu iddiasıyla aranan 4 şüpheli ile bu suçtan yargılanan 5 sanığın da olduğu 18 kişi yakalandı. Zanlıların, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

    AA
    Yunanistan'a kaçarken yakalandılar

    Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan veya yargılanmaları süren bazı üyelerinin, organizatörler tarafından, bir otelin önündeki iskeleden hareket edecek sürat teknesiyle 'ın Sisam Adası'na kaçırılacağı bilgisini aldı.

    Düzenlenen operasyonda, can yelekleriyle sürat teknesine binmek üzere bekleyen 5'i çocuk 18 kişi yakalandı. Ekiplerin gelmesi üzerine sürat teknesi ise bölgeden uzaklaştı.

    İncelemede, söz konusu kişilerden R.Ç, M.G, T.T. ve R.M. hakkında yakalama kaydının bulunduğu, A.G, E.Ş, İ.E, N.G. ve S.G'nin yargılanmalarının devam ettiği belirlendi.

    Zanlıların, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: İzmir'in Seferihisar ilçesinde sürat teknesiyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı
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