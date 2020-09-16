Kadir Şeker olayı nedir? Kadir Şeker kimdir? Kadir Şeker kaç yaşında?

Kadir Şeker kimdir, kaç yaşında? Kadir Şeker olayı nedir? Konya'da sevgilisini darp eden bir şahsı engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker için istenen ceza belli oldu. Bir dönem Türkiye'nin gündemine oturan olayda tutuklanan Kadir Şeker kimdir sorusuna yanıt aranıyor. İşte, Kadir Şeker olayının detayları!
KADİR ŞEKER OLAYI NEDİR?
Olay, 5 Şubat akşamı, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda yaşandı. Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe Dırla ve Özgür Duran çifti arasında birlikte yaşadıkları evde tartışma çıktı. Ayşe Dırla evden çıkıp, parka geldi. Peşinden parka gelen Özgür Duran, iddiaya göre sevgilisini dövmeye başladı. Tesadüfen parktan geçen Kadir Şeker de olaya müdahale etmek istedi. Çıkan arbedede, Şeker'in elindeki bıçak, Duran'ın kalbine isabet etti. Özgür Duran, hayatını kaybederken, tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Şeker, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.
İSTENEN CEZA BELLİ OLDU!
Konya'da sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker'in yargılandığı davada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, haksız tahrik indiriminin de üst seviyeden uygulanmasını istedi.
KADİR ŞEKER KİMDİR?
Yakın arkadaşları Kadir Şeker'i anlattı:
Yasin Şahin (Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği): Kadir Ankara'da bir üniversitede tıp okumak istiyordu. Abisi de Ankara'da Odtü'de kimya mühendisliği okuyor. Kavga ile gürültü ile işi olan birisi değildi. Lisede gönüllü olarak engelliler kulübüne katılmıştı.
Arife Can (Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik): Kadir çok çalışkan ve disiplinli bir öğrenci. Hiçbir kavgaya karışmazdı. Ama sosyal meselelere duyarlıydı. Haksızlığa tahammül edemezdi. Belki onun yerinde başka biri olsa başını çevirip giderdi. Kadir olayı görünce müdahale etmiş. Biz onun masum olduğuna inanıyoruz.
Selin Güler (Meram Üniversitesi Tıp Fakültesi): En son pazar günü görüştük. Diğer arkadaşlarımız da vardı. Sınavlara hazırlanıyordu. Kafası dağılsın diye buluşuyorduk. Tek motivasyonu sınavlardı. Kimseye bir zararı yoktu. Sevilen bir arkadaşımız. Sakin, sessiz biri. Kendini sınava vermişti.
İbrahim Kuru (Karatay Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği): Kimseye karşı herhangi bir olumsuz veya haksız davranışı olmazdı. Evden kütüphaneye, kütüphaneden eve giderdi. Şöyle bir sözü vardı "Ülkede üç şey olmak zor; kadın, çocuk, ağaç" derdi. Bu üçüne karşı gerçekten saygısı ve hassasiyeti vardı.