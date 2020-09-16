Yapılan çalışmaların grip aşısı olanların gribe yakalansa dahi hastalığı daha hafif geçirdiğini söyleyen Dr.Genada Sinani, grip ve COVID-19 enfeksiyonlarının belirtilerinin birbirine çok benzediğini ancak her ateş ve öksürük vakasının COVID-19 enfeksiyonu olmayacağını vurgulayarak, "Grip aşılamasının yapılmasıyla gribe bağlı olası belirti ve komplikasyonlar ile başvuran kişi sayısını azaltarak hastanelerde oluşabilecek yoğunluğun önüne geçilmesi hedefleniyor" diye konuştu.

NE ZAMAN AŞI OLUNMALI?

Grip mevsimi başlamadan önce aşının yapılmasının önerildiğini söyleyen Dr.Genada Sinani, "Aşının oluşturduğu bağışıklık zamanla azalır. Bu yüzden, grip mevsimi boyunca gripten korunmak için özellikle yaşlılar çok erken aşı olmamalıdır. İdeal olarak, grip aşısı Ekim-Kasım aylarında yaptırılmalıdır. Grip virüsleri dolaşımda olduğu sürece grip aşısı olunabilir. Aşı olduktan sonra bağışıklığın oluşması için yaklaşık iki hafta gereklidir. Bu sürede virüs ile karşılaşılırsa aşı hastalıktan korumaz" şeklinde konuştu.