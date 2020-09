TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BASKISI SONA ERDİ

Resulayn ve Tel Abyad'da yaşayan siviller; terör örgütünün zorla vergi aldığı, ticaret yapanlara zorunlu ortak olduğu ve çocuklarını kaçırarak silah altına alınması gibi yaşadıkları zorlukların geride kalmasıyla büyük mutluluk yaşıyor. Geçmişte kaçırılarak terör örgütü kamplarına götürüleceği endişesiyle çocuklarını sokağa çıkarmaya korktuklarını anlatan siviller, Barış Pınarı Harekatı sonrası doğdukları kentlerin sokaklarında özgürce dolaşabilmenin tadını çıkarıyor. Terör örgütünün Arap kökenlilere çok fazla baskı uyguladığını ve kendilerinin kentleri terk etmesini sağlayarak bölgenin demografik yapısını bozmayı amaçladığını anlatan siviller, birçok ailenin baskılar nedeniyle Türkiye veya TSK'nın düzenlediği harekatlar ile güvenli hale gelen alanlara zorunlu olarak göç ettiğini ifade etti.



GİDERKEN HER ŞEYİ YAKIP, YIKTILAR

Terör örgütünün geçen yıl Türkiye'nin harekat düzenleyeceği sinyalinin ardından baskılarını daha da artırdığını anlatan siviller, TSK'nın harekatı başlatmasıyla teröristlerin her tarafı yakıp, yıktığını, can kayıpları oluşması için patlayıcılar tuzakladığını söyledi. Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla teröristlerin kentlerine zarar verdikten sonra kaçtığını anlatan Suriyeli siviller, Türkiye'nin gelişi ile terör örgütünün işgalinin sona erdiğini aynı zamanda kendilerinin de huzura kavuştuğunu ifade etti.



'YILLARCA YOKSUN KALDIĞIMIZ HİZMETLERİ TÜRKİYE SAYESİNDE ALDIK'

Türkiye'nin harekatın ardından teröristlerin zarar verdiği alanların tadilatını yaptığını ve oluşturulan idari yapı ile kamu hizmetlerinin verildiğini anlatan siviller, "Yıllarca teröristlerin işgali sırasında her türlü hizmetten yoksun kalmıştık. Ancak, Barış Pınarı Harekatı sonrası hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşadık. Türkiye hastane, okul ve diğer halkın kullandığı kamusal alanları tek tek onardı ve bizim kullanımımıza sundu. Oluşturulan yerel meclisler de hızlıca hizmet üretmeye başladı. Yıllarca yoksun kaldığımız hizmetleri Türkiye'nin elinin değmesinin ardından hızlıca aldık. Teröristlerin yakıp yıktığı şehirlerimizin birkaç ay içerisinde yeniden inşa edilmesi ve geçmişe dair tüm izlerin silinmesi bizleri çok mutlu etti" dedi.