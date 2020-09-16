Jandarma astsubay alımı başladı mı? 2020 jandarma astsubay subay alımı ne zaman?

Adaylar TYT'den aldığı puana göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralandı ve kontenjan miktarının on katına kadar adaya https:// vatandas. jandarma. gov. tr/PTM/Giris internet adresi üzerinden "Seçme Sınavlarına Çağrılma" duyurusu yapıldı.

Başvuru sonuçları, sınav takvimi ve diğer duyurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sistemi ''Sonuç Bilgileri'' bölümü altında ''Sonuçlarım'' kısmında yer alıyor.