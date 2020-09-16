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    • 16.09.2020 11:07
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    Başkan Erdoğan talimat verdi! 'li belediyeler beceremedi hükümet yapacak!

    Heykel dizmekten başka bir şey bilmeyen ’li belediyeler alt yapı sorunlarına çözüm getiremiyor. CHP’li belediyelerin bu beceriksizliği nedeniyle halkın mağdur olduğunu gören Başkan Erdoğan, için Kültür ve 'nı görevlendirdi. , ile Torba ilçe merkezi, oteller bölgesi, Kızılağaç, Yalı, Çiftlik ve İçmeler mahallelerini kapsayan kanalizasyon şebekeleri, terfi merkezleri, deniz deşarj hatları ve yağmur suyu iletim hatlarına kadar uzanan kapsamlı inşaat ve rehabilitasyon çalışmalarının protokolünü imzaladıklarını duyurdu.

    AA
    CHP'li belediyeler beceremedi hükümet yapacak!

    Başta İstanbul, ve olmak üzere 'li belediyeler, kentteki çevre ve altyapı sorunlarına bir türlü çözüm getiremiyor. Vatandaşları isyan ettiren bu problemlerin çözümü için hükümet devreye girip, yarım kalan işleri tamamlıyor. Son olarak Cumhurbaşkanı , 'un yeniden yaşanılabilir olması için Kültür ve 'nı görevlendirdi.

    CHP'li belediyeler işini yapmayınca, vatandaşı mağdur etmemek ve kültürel varlıkları korumak için devreye yine hükümet girdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı artık kangren halini alan 'nin turizm cenneti Bodrum'un altyapısını çözmek için hareket geçti. Bakan Mehmet Nuri Ersoy ile CHP'li arasında protokol imzalandı.

    Ersoy, proje kapsamında "Toplamda 200 milyon artı 'ye mal olacak ve tamamı Bakanlığımızca karşılanacak projeyi, 2021 sonunda hizmete yetiştirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

    Buna göre; Torba ilçe merkezi, oteller bölgesi, Kızılağaç, Yalı, Çiftlik ve İçmeler Mahallelerini kapsayan kanalizasyon şebekeleri yenilenecek; terfi merkezleri, deniz deşarj hatları ve yağmur suyu iletim hatları rehabilite edilecek.

    CUMHURBAŞKANI TALİMAT VERDİ
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimatlar doğrultusunda büyükşehir belediyelerinin yeterli olamadığı noktalarda bakanlıklar olarak kaynakları ölçüsünde devreye girdiklerini hatırlatan Ersoy "Toplamda 200 milyon artı KDV'ye mal olacak ve tamamı Bakanlığımızca karşılanacak projeyi, 2021 sonunda hizmete yetiştirmeyi planlıyoruz. Geçen yıl Büyükşehir ile anlaşarak Serik Arıtma Tesisi'nin inşasına başlamıştık" dedi.

    "ALTYAPI YETERLİ DEĞİL"
    Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de 'a teşekkür ederek "Bodrum'un üstü milleti, altı bizi yakıyor. Buraya gelenler, altyapı yeterli olmadığı için büyük sıkıntı çekiyor" şeklinde konuştu.

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