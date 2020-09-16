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    • 16.09.2020 10:45
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    'da pes dedirten görüntüler! Koronavirüs yasağına rağmen metrobüsler tıklım tıklım

    Koronavirüs vakalarının artmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgede ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmayacağı bildirilmişti. Yasak olmasına rağmen yaptığı görüntüler bu kadarına da pes dedirtti.

    İHA

    İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren toplu ulaşım araçları ve duraklarda yoğunluk oluştu. Korona virüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen metrobüste vatandaşların tıka basa yolculuk yaptığı görüntüler bu kadarına da pes dedirtti. Vatandaş sefer sayılarında halen kontrollü sosyal hayata uygun düzenleme olmamasına isyan etti.

    YOĞUNLUK SABAH SAATLERİNDE BAŞLIYOR
    Edinilen son dakika görüntülerine göre İstanbul'da sabah erken saatlerde işe gitmek için yollara düşen vatandaşlar toplu taşıma araçlarında yoğunluk oluşturdu.

    CEVİZLİBAĞ'DA MESAFE KALMADI
    Cevizlibağ metrobüs durağında vatandaşların sosyal mesafesiz şekilde metrobüs beklediği o anlar kameralara yansıdı.

    UYARILARA RAĞMEN KURALLAR HİÇE SAYILIYOR
    Yeni tip korona virüsle mücadele çalışmaları sürerken vatandaşların yapılan tüm uyarılara rağmen korona virüsü umursamadan bir arada bulunduğu ve sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı o anlar dikkat çekti.

    Vatandaşların bazıları tedbirsiz davranırken tedbirlere uymak isteyenler ise sefer sayılarının sıklaştırılmamasından dolayı kalabalığa karışmak zorunda kaldı.

    GENELGE HÜKÜMLERİ KESİN!
    İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeye göre yasak olduğu belirtilmesine rağmen metrobüste vatandaşların tıka basa yolculuk yaptığı görüntüler ise bu kadarına da pes dedirtti.

    HER GÜN AYNI TABLO
    İstanbul'da Koronavirüs önlemlerine uyulmaması ya da uyulamaması nedeniyle neredeyse her gün aynı tablonun yaşandığı görülürken önlem almayan İBB de tepkilerden nasibini aldı. Vatandaşların bazıları "Artık kime bulaşırsa bulaşacak. Kalan sağlar bizimdir" mantığına isyan etti.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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