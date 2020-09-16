İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren toplu ulaşım araçları ve duraklarda yoğunluk oluştu. Korona virüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen metrobüste vatandaşların tıka basa yolculuk yaptığı görüntüler bu kadarına da pes dedirtti. Vatandaş sefer sayılarında halen kontrollü sosyal hayata uygun düzenleme olmamasına isyan etti.

YOĞUNLUK SABAH SAATLERİNDE BAŞLIYOR

Edinilen son dakika görüntülerine göre İstanbul'da sabah erken saatlerde işe gitmek için yollara düşen vatandaşlar toplu taşıma araçlarında yoğunluk oluşturdu.