Çoban şans eseri bulmuştu! Heyecanlandıran gelişme

"ANADOLU ARKEOLOJİSİNDE DE KUZEYDOĞU TARAFINDA BU DÖNEMLE İLGİLİ HİÇ KALINTI YOKTU"

Yılmaz, Ovacık'ta bulunan kalıntıların detaylı bir şekilde araştırılıp, inceleneceğini dile getirdi.

Yapılan keşifin önemine değinen Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı: "Göreli kronoloji dediğimiz farklı yerlerde mutlak tarihlerle desteklenen taş aletlerle karşılaştırıp bu buluntuların dönemini daha net söyleyebiliriz. Bulguları ilk bakışta Kılıç Gökten'in özellikle Elazığ bölgesinde yaptığı çalışmalarla biraz karşılaştırdık. Orta ve üst paleolitik dediğimiz döneme tarihlenen kalıntılarımız var. Pertek bölgesinde alt-orta paleolitik dönem kalıntıları vardı, üst paleolitik eksikti. Bunu Ovacık'taki buluntularla tamamlamış olduk. Aynı zamanda epipaleolitik kalıntıları eksikti. Onu da yine Ovacık'ta yan yana iki düz alanda bulduk. Bizim açımızdan çok yeni bir keşif. Anadolu arkeolojisinde de kuzeydoğu tarafında bu dönemle ilgili hiç kalıntı yoktu."