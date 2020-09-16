Ek tercih ücreti ne kadar? 2020 ek tercih ücretleri hangi bankaya yatacak?

Ek tercih ücreti ne kadar? 2020 YKS üniversite ek tercih ücretleri hangi bankaya yatacak? Ek tercih dönemi 17-23 Eylül tarihlerinde tamamlanacak. Herhangi bir lisans veya önlisans programına giriş yapamayan öğrenciler ek tercih yapacak. Ek tercih yapacak öğrencilerin başvuru ücreti yatırması gerekecek. Peki, 2020 ek tercih ücreti ne kadar?

EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.