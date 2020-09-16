2020 ÖSYM üniversite boş kontenjanlar on binlerce öğrenci tarafından merak ediliyor. Ek yerleştirme sürecini bekleyen öğrencilerin üniversite hayali devam ediyor. Bugün ÖSYM tarafından yapılan açıklamanın ardından 2020 ÖSYM üniversite boş kontenjanlar listesi araştırılıyor. Peki, YKS ek tercih yerleştirme kılavuzu ne zaman yayımlanacak? İşte o soruların yanıtları...
YKS EK TERCİH YERLEŞTİRME KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yarın yayımlanacak, tercihler 17-23 Eylül'de http://ais.osym.gov.tr ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılabilecek.
ÖSYM BAŞKANI AYGÜN'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün yaptığı açıklamada "2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzunu yarın yayımlayacağız. Tercihlerinizi 17-23 Eylül tarihlerinde 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden ve 'ÖSYM AİS Mobil' uygulamamızdan yapabilirsiniz" ifadelerini kullandı.
KILAVUZ YARIN YAYIMLANACAK
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Ek Yerleştirme Kılavuzunun yarın yayımlanacağını bildirdi.
EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?
Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, adayların tercihlerinizi 17-23 Eylül tarihlerinde "http://ais.osym.gov.tr" adresi ve "ÖSYM AİS Mobil" uygulamasından yapabileceğini kaydetti.
Prof. Dr. Aygün, "Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.
BOŞ KONTENJAN SAYISI KAÇ OLDU?
YKS Yerleştirme Raporu'na göre, 838 bin 221 kontenjanın 781 bin 165'ine yerleştirme yapıldı, 57 bin 56'sı boş kaldı.
Rapora göre, dolululuk oranları devlet, vakıf ve KKTC'deki üniversitelerde, ayrıca lisans, ön lisans, örgün ve açıköğretim programlarında, önemli kabul edilecek düzeyde arttı.
YKS Yerleştirme Raporu'na göre, devlet üniversitelerindeki doluluk oranı yüzde 95,77, vakıf üniversitelerinde ise yüzde 85,75 oldu.
EK TERCİH YAPABİLMEK İÇİN...
2019-YKS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2019-YKS merkezî yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir.
2019-YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.