Dikkat! Bunu ilk kez duyacaksınız! Mide ilaçları koronavirüsü...

Prof. Dr. Naharcı, "Bu ilaçlar, özellikle mide asit miktarını azaltarak, bağırsaklarda bakteriyel ve viral enfeksiyon riskini artırıyor, bağırsak sistemine geçen mikropların da önce bağırsakta ve sonra da akciğer ve zatürre gibi diğer organlara yayılarak enfeksiyon yaptığı öngörülüyor." ifadelerini kullandı.

"ARAŞTIRMAYA 50 BİNİN ÜZERİNDE KİŞİ KATILDI"

Uluslarası tıp dergisinde bu ilaçların, Kovid-19 salgınındaki etkisine yönelik de yeni bir araştırma sonuçlarının yayımlandığını dile getiren Naharcı, "Ağustos 2020'de American Journal of Gastroenterology Dergisi'nde yayımlanan bir araştırmada, toplumda yaşayan bireylerde asit önleyici ilaç kullanımının, Kovid-19'a yakalanma riskiyle ilişkisi değerlendirildi." diye konuştu.