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    • 15.09.2020 09:52
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    Van’da ’nün evine baskın: 2 gözaltı

    ’nün kripto şüphelilerine yönelik Van’da operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda bir evde iki mensubu ele geçirildi. Yapılan aramada, şüphelilerden birinin adına düzenlenmiş sahte kimlik kartı belgesi bulundu.

    Sabah
    Sema Alim Dalgıç
    FETÖ’nün evine baskın: 2 gözaltı

    Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'ne yönelik yürütülen çalışmalarda flaş bir gelişme yaşandı.

    Edinilen bilgiye göre, Van Bölge Daire Başkanlığı ile Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince müşterek gerçekleştirilen operasyonda; İpekyolu İlçesi Halilağa Mahallesi'nde bir ikamette M.D. ve F.D. isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

    Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde ve ikamette yapılan aramada; M.D. adına düzenlenmiş sahte kimlik kartı belgesi ele geçirildi.

    Gözaltına alınan / üyesi şüphelilerin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

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