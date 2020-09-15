"İSTEĞİMİZ ESKİ KİRALARIMIZIN DEVAM ETMESİ"

Bir başka gazete satan büfe işletmecisi İlhan İplikçi de "Biz Kültür A.Ş ile sözleşmelerimizi her yıl enflasyon oranına artı 2 puan ekleyerek yapıyor ve çalışıyorduk. Hiçbir sıkıntımız yoktu fakat yaklaşık 5 gün önce bize gönderilen tebligat ile olağanüstü bir huzursuzluk yaşadık. Çünkü kira artışları yüzde 600 civarı. Dolayısıyla, bunu ödeme imkanımız kesinlikle yok.

Ayrıca bizden 7 gün içinde 300 bin lira para isteniyor. Bu parayı bulmamız imkansız. Eğer bu parayı bulamazsak, iş yerimizin ihale ile başkasına verileceği belirtiliyor. Sanıyorum bu olay belediye başkanının bilgisi dışındadır. Mutlu bir haber bekliyoruz.

Biz sabah namazı ile iş yerimizi açıyor, akşama kadar çalışıyoruz. İstediğimiz eski kiralarımızın devam etmesi. Bunu karşılayamayız. Bizim sattığımız gazete ve gazetenin kârları malumunuz. Pandemi nedeni ile de olağanüstü durumlar yaşıyoruz." diye konuştu.