Terör örgütü PKK'nın dijital çetesi Mezopotamia Hackers'ın 6 üyesi itirafçı oldu!

6 TERÖRİST İTİRAFÇI OLDU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada yakalanan zanlıların 11'i tutuklanırken 6'sı itirafçı oldu. İtirafçı olan bir siber korsanın ifadeleri sistemin nasıl işlediğini gözler önüne serdi.

HENÜZ 15 YAŞINDAYDI…

İnternette video izlerken PKK'nın tuzağına düştü. "Vurkaç Tim" isimli grubun reklamına tıkladı. Kişisel bilgilerini verip üye oldu. Böylece terör örgütü PKK/KCK adına siber korsanlık yapan gruba da ilk adımını atmış oldu.

RÜTBE ALDI, SÖZDE ALBAY OLDU

TRT'nin haberine göre operasyonda yakalanan o şüpheli itirafçı oldu

İşte anlattıkları: "Forum sayfasına üye olanları PKK saflarına çekmeye çalışıp, o kişilere hackleme ile ilgili dersler verip, hazırladıkları PKK içerikli indeksleri göndererek propaganda yapıyorlar. Ben de hacklediğim sayfaların ön yüzlerine PKK ile alakalı Türkçe ve Kürtçe sözlerin yazıldığı resimler koydum. Bu yapılanma içinde erlikten mareşalliğe kadar rütbeler vardır. Ben 2017 yılında erdim 2018 yılında hacklediğim sayfalardan dolayı albaylığa yükseldim."