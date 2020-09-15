'ONLİNE KONGRE' DÖNEMİ

Öte yandan, korona virüs salgını dolayısıyla bir çok toplu etkinliğin online olarak yapıldığı, ancak partilerin kongrelerini online olarak yapamadığı konusu da gündeme geldi. Bunun önüne geçebilmek için Siyasi Partiler Kanunu'na 'Kongrelerin, online olarak yapılabilmesi' için bir madde eklenecek.

Ayrıca, AK Parti'nin, muhtemel bir salgın ya da başka durumlarda, seçimlerin de online yapılabilmesi için çalışmalar yürüttüğü öğrenildi.