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    • 15.09.2020 11:42
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    Koronavirüs tedavisi gören TUSAŞ Genel Müdürü 'den açıklama

    Uzun süredir koronavirüs tedavisi gören Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. , resmi Twitter hesabından açıklama yaptı. Kotil sağlığına kavuştuğunu açıklayarak Başkan Erdoğan’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

    Koronavirüs tedavisi görüyordu! Açıklama geldi

    Kotil'in açıklamaları şöyle:

    "Değerli dostlarım, bir süredir devam eden tedavim, sizlerin duaları ve sağlık çalışanlarımızın gayretleriyle tamamlandı ve sağlığıma kavuştum.

    Bu süreçte desteklerini esirgemeyerek gücüme güç katan başta Cumhurbaşkanımız Sayın olmak üzere, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay'a, Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca'ya, Başkanımız Sayın Prof Dr, İsmail Demir'e, sağlığımla yakından ilgilenen diğer tüm devlet yöneticilerimize ve tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum

    Ara verdiğim görevime en kısa süre içerisine geri dönerek başta Milli Muharip Uçak olmak üzere tüm projelerimizi tamamlamak ve tüm dünyaya tanıtmak için büyük TUSAŞ ailesiyle birlikte kaldığımız yerden canla başla çalışmaya devam edeceğiz.

    Dualarını benden esirgemeyen herkese teşekkürlerimi sunarken, hastalarımıza şifa, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bir an önce güzel ve sağlıklı günlere yeniden kavuşmamız dileklerimle."

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