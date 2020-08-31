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    Kovid-19'a yakalanan TUSAŞ Genel Müdürü yoğun bakıma alındı

    Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. koronavirüs sebebiyle yoğun bakıma alındı. Kotil, 21 Ağustos'ta koronavirüse yakalandığını açıklanmıştı.

    Temel Kotil yoğun bakıma alındı

    Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. koronavirüs sebebiyle yoğun bakıma alındı.

    TUSAŞ Genel Müdürü ve THY eski Genel Müdürü Temel Kotil geçtiğimiz günlerde sosyal medyada hesabı üzerinden koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.



    YOĞUN BAKIMA ALINDI
    Kotil, solunum yollarındaki sıkıntılardan dolayı yoğun bakıma alındı. Kotil'in herhangi bilinen kronik rahatsızlığı bulunmuyordu.

    TEMEL KOTİL KİMDİR?
    Temel Kotil 3 Aralık 1959 tarihinde doğdu. 2005 - 2016 yılları arasında Türk Hava Yollarında Genel Müdürlük ve İcra Kurulu Başkan vekilliği görevini yürütmüştür. 21 Ekim 2016 tarihinde TUSAŞ'a Genel Müdür olarak atanmıştır.

    (İTÜ) Uçak Mühendisliği bölümünden 1983 yılında mezun olmuş, 1986'da ABD'nin Ann Arbor kentindeki Michigan Üniversitesi'nin "Uçak Mühendisliği" bölümünde yüksek lisansını, 1987'de de aynı üniversitede Makine Mühendisliği dalında ikinci yüksek lisansını, 1991'de de yine "Makine Mühendisliği" bölümünde doktorasını tamamlamıştır.

    Kotil, 1991-93 yılları arasında İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesinde Havacılık ve İleri Kompozit Laboratuvarlarının kuruculuğu ve yöneticiliğini yapmıştır. İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesinde Yardımcı Doçent ve Doçent olarak hizmet veren Kotil, aynı fakültede Bölüm Başkan Yardımcılığı ve 1993–94 yıllarında da Fakülte Dekan yardımcılığı görevlerini yürütmüştür.

    Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanı olarak görev yaptıktan sonra, 2001 yılında ABD'de Illinois Üniversitesinde misafir profesör olarak hizmet vermiş ve daha sonra New York'ta Advanced Innovative Technologies Inc.'de Araştırma ve Mühendislik Bölümü Başkanlığını yürütmüştür.

    İstanbul Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü'nde dersler vermektedir. Evli ve dört çocuk babası olan Kotil'in birçok araştırması ve bilimsel yayını vardır.

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