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    • 15.09.2020 15:07
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    'da ile ilgili önemli toplantı! V bu mesajla paylaştı

    salgını sürecinde toplu taşımalarda oluşan yoğunluğu önlemek amacıyla bazı illerde başlatılan "" için 'da bugün önemli bir toplantı yapıldı.

    İstanbul'da kademeli mesai ile ilgili önemli toplantı

    Valisi İstanbul'daki Organize Sanayi Bölgesi (OSB) temsilcileri ile düzenlemesi için çalışma toplantısında buluştu.

    Toplantıda İstanbul'da yapılması planlanan kademeli mesai düzenlenmesine yönelik istişarelerde bulunuldu.

    İstanbul Valiliği'nde düzenlenen toplantıya; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Vali Yardımcısı Günay Öztürk, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, Deri Organize Sanayi Bölgesi, Tuzla Organize Sanayi Bölgesi, Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, Birlik Organize Sanayi Bölgesi, Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi, Tuzla Kimyacılar Organize Sanayi Bölgesi temsilcileri katıldı.

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