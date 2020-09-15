Akkoyunlu, "Tozlu Kuşak" olarak tanımlanan Afrika, Orta Doğu ve Asya çöllerinin ortasında yer alan Türkiye'yi etkisi altına alan toz ve kum fırtınası için uyarıda bulundu. Akkoyunlu, toz ve kum fırtınasındaki toz bulutlarına maruz kalan kişilerde hem enfeksiyon hem de alerjik reaksiyon riskinin arttığına dikkati çekti. Özellikle astım ve koah yani solunum yolu hastalığı olan kişiler daha fazla tehlike altında olduğunu vurgulayan Akkoyunlu, "Kronik rahatsızlığı ve astım geçmişi olan bireyler de çok dikkatli olmalı. Toz ve kum fırtınası anında nefes darlığı ile karşılaşabilir. Kum fırtınalarının içinde yer alan toz zerrecikleri ağız ve burun yoluyla akciğere doğru hareket edebilir ve ciddi sağlık sorunları yaratabilir." ifadelerini kullandı.