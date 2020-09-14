Kum fırtınası olan iller hangileri? Kum fırtınası neden olur? Kum fırtınası sebebi nedir?

Kum fırtınası neden olur? Kum fırtınası olan iller hangileri? Kum fırtınası sebebi nedir? Ankara Polatlı'da etkili olan ve tüm Türkiye'yi şaşkına çeviren kum fırtınasının bugün birçok ilde etkili olması bekleniyor. Fırtına nedeniyle hastalığı bulunan kişilerin sokağa çıkmaması isteniyor. Peki, kum fırtınası neden olur? Kum fırtınası sebebi nedir? Kum fırtınası olan iller hangileri? İşte detaylar…
KUM FIRTINASI OLAN İLLER!
Ankara'yı geçen cumartesi günü etkiyen toz fırtınasının ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü pazartesi gününden itibaren Şırnak, Siirt, Mardin, Antalya, Manisa, Aydın ve Balıkkesir için hassas toz fırtınası uyarısında bulundu. 'Tozlu Kuşak' olarak ifade edilen Afrika, Orta Doğu ve Asya çöllerinin ortasında yer alan Türkiye, dünyadaki en önemli iki toz kaynağı olan Afrika ve Orta Doğu kaynaklı çöl tozlarının etkisi altında yer alıyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesi, toz taşınımının en fazla etkilediği bölgeler arasında bulunuyor.
KUM FIRTINASI NEDEN OLUR?
Fırtına, çok şiddetli esen rüzgarın meydana getirdiği hava hareketleridir. Kum fırtınası da, kumların şiddetli esen rüzgarlarla gökyüzüne doğru havalanıp metrelerce yükselmesi anlamına gelir.
Diğer adı toz fırtınası olan kum fırtınaları, bitki örtüsünün olmadığı ya da çok zayıf olduğu çöller ile kurak, yarı kurak özelliklere sahip ve yarı çöl görünümündeki yerlerde görülmektedir.
Kum fırtınasının daha çok görüldüğü yerler, Sahra Çölü, Arap Yarımadası, İran, Pakistan, Hindistan gibi kurak bölgelerdir.
KUM FIRTINASINDA NELER YAŞANIR?
– Kar fırtınalarında görülen kar yığınları gibi kum fırtınalarında da kum yığınları oluşmaktadır. Yumuşak kumların gökyüzünde uçması ile birlikte toprakta da erozyon olur.
– Yerleşim birimlerinde binaların önünde çok kalın kum yığınları oluşabilir.
– Hava alanları, kara ve demir yolları kum örüntüsüyle kaplanır.
– Görüş uzaklığı son derece kısıtlanarak, ulaşımda aksamalara hatta duraklamaya sebep olur. Bu durumlarda yerleşim birimleriyle bağlantı kesilmektedir.
– Kara ve hava ulaşımında görüş koşullarından ve araçların motor sistem¬lerinin kumdan etkilenmesinden dolayı, büyük can ve mal kaybına neden olan kazalar olmaktadır.
– Dışarıda bulunan insan ve hay¬vanlar nefes almakta güçlük çeker. Solunum problemleri yaşanır.
– Kum fırtınalarıyla verimli topraklar taşınabilir veya bu toprakların üze¬ri başka yerden taşınan kumlarla kaplanır. Bunun sonucunda toprakla¬rın verimi düşmekte ve çölleşme olmaktadır.
– Fırtına, canlı çevrenin yanı sıra cansız çevreye de büyük zarar vermektedir.