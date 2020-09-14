Kum fırtınası olan iller hangileri? Kum fırtınası neden olur? Kum fırtınası sebebi nedir?

Kum fırtınası neden olur? Kum fırtınası olan iller hangileri? Kum fırtınası sebebi nedir? Ankara Polatlı'da etkili olan ve tüm Türkiye'yi şaşkına çeviren kum fırtınasının bugün birçok ilde etkili olması bekleniyor. Fırtına nedeniyle hastalığı bulunan kişilerin sokağa çıkmaması isteniyor. Peki, kum fırtınası neden olur? Kum fırtınası sebebi nedir? Kum fırtınası olan iller hangileri? İşte detaylar…

KUM FIRTINASI OLAN İLLER!

Ankara'yı geçen cumartesi günü etkiyen toz fırtınasının ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü pazartesi gününden itibaren Şırnak, Siirt, Mardin, Antalya, Manisa, Aydın ve Balıkkesir için hassas toz fırtınası uyarısında bulundu. 'Tozlu Kuşak' olarak ifade edilen Afrika, Orta Doğu ve Asya çöllerinin ortasında yer alan Türkiye, dünyadaki en önemli iki toz kaynağı olan Afrika ve Orta Doğu kaynaklı çöl tozlarının etkisi altında yer alıyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesi, toz taşınımının en fazla etkilediği bölgeler arasında bulunuyor.