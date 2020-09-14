Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Suriye'de Kızılay ekiplerine yapılan alçak saldırıyı lanetledi.
Altun paylaşımında, "Suriye'de insani yardım amacıyla gece gündüz demeden fedakarca çalışan Kızılay'ımıza yapılan saldırıyı lanetliyorum. Şehit olan Kızılay çalışanımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Ne olursa olsun, Kızılay, dünyanın dört bir yanında mazlumlara umut olmaya, acıları dindirip yaraları sarmaya devam edecektir. Ve elbet bu saldırıyı gerçekleştirenler en ağır şekilde karşılığını alacaktır. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un o paylaşımı;
Altun paylaşımında, "Suriye'de insani yardım amacıyla gece gündüz demeden fedakarca çalışan Kızılay'ımıza yapılan saldırıyı lanetliyorum. Şehit olan Kızılay çalışanımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Ne olursa olsun, Kızılay, dünyanın dört bir yanında mazlumlara umut olmaya, acıları dindirip yaraları sarmaya devam edecektir. Ve elbet bu saldırıyı gerçekleştirenler en ağır şekilde karşılığını alacaktır. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un o paylaşımı;
Suriye'de insani yardım amacıyla gece gündüz demeden fedakarca çalışan @Kizilay'ımıza yapılan saldırıyı lanetliyorum. Şehit olan Kızılay çalışanımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) September 14, 2020