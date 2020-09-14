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    • 14.09.2020 18:42
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    Son dakika: İletişim Başkanı 'de ekiplerine yapılan alçak saldırıyı lanetledi

    İletişim Başkanı , Twitter hesabından 'de ekiplerine yapılan alçak saldırıyı lanetledi. Altun, "Bu saldırıyı gerçekleştirenler en ağır şekilde karşılığını alacaktır. Aziz milletimizin başı sağ olsun" dedi.

    Altun Kızılay ekiplerine yapılan saldırıyı kınadı!
    Başkanı , sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 'de ekiplerine yapılan alçak saldırıyı lanetledi.

    Altun paylaşımında, "Suriye'de insani yardım amacıyla gece gündüz demeden fedakarca çalışan Kızılay'ımıza yapılan saldırıyı lanetliyorum. Şehit olan Kızılay çalışanımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Ne olursa olsun, Kızılay, dünyanın dört bir yanında mazlumlara umut olmaya, acıları dindirip yaraları sarmaya devam edecektir. Ve elbet bu saldırıyı gerçekleştirenler en ağır şekilde karşılığını alacaktır. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.


    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un o paylaşımı;




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    Haberler Güncel Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun Suriye'de Kızılay ekiplerine yapılan alçak saldırıyı lanetledi
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